Torna l’allarme truffe. Attenzione alle finte emergenze

Sono stati numerosi i casi di truffe e raggiri telefonici registrati dai carabinieri di Matelica negli ultimi giorni ed in particolare nella giornata di mercoledì. Ancora una volta i metodi applicati sono i più disparati, ma per lo più si sta facendo leva su finte emergenze o parenti finiti nei guai o addirittura acconti da versare per fantomatiche assicurazioni o spese di condominio. In alcuni casi, fortunatamente, la scaltrezza di qualche vittima designata o addirittura la morte da tempo del parente in questione, hanno fatto chiudere rapidamente la telefonata. Nel frattempo però i carabinieri sono tornati ad invitare la popolazione "a fare massima attenzione e a rivolgersi alle forze dell’ordine, tramite il numero telefonico 112, alle prime avvisaglie di un tentativo di truffa. Al di là della segnalazione infatti – hanno aggiunto i militari dell’Arma – è fondamentale diffidare delle persone estranee e di eventuali chiamate o soggetti che si presentano al portone di casa. In ogni caso vengono utilizzate delle strategie per attirare l’attenzione che è bene stroncare subito sul nascere chiudendo la conversazione e per questo è certamente importante che i giovani sensibilizzino in merito i propri genitori, zii, nonni e amici più anziani in merito alla crescita e alla tipologia di questi fenomeni, che si stanno diffondendo anche a Matelica. Così è bene pensarci bene prima di aprire il portone di casa o versare somme di denaro a qualcuno o dare informazioni sensibili".

m. p.