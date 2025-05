Torna l’evento Gusta Porto. Dal Comune stanziati 45mila euro

Gusta Porto, confermata la tappa di Civitanova ed entra nel circuito del Gran Tour delle Marche. L’ottava edizione si terrà sabato 14 giugno al Mercato ittico e all’interno dell’area portuale, nella zona antistante i moletti. Il Comune ha accolto la proposta della società Imagina, gestore esclusivo delle iniziative legate al brand Tipicità, per inserire Gusta Porto nel Grand Tour delle Marche. Per finanziare l’iniziativa Palazzo Sforza ha stanziato 45mila euro (Iva compresa) così ripartiti: 3mila per l’iscrizione al Grand Tour delle Marche, Gusta Porto 34mila euro, somma che comprende 7mila euro per il coordinamento organizzativo e la segreteria operativa, 6.500 per le animazioni, le performance e le collaborazioni, 13.500 per l’attività di comunicazione, 7mila per spese tecniche e logistiche.