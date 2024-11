Torna "Licenze poetiche". Versi contro la violenza

Un mese di appuntamenti per parlare di poesia in tutte le sue forme. Al via questa sera, alle 21.30 nella biblioteca della poesia di via Costa, a Macerata, la 13ª edizione del festival "Licenze poetiche", organizzato dall’omonima associazione culturale maceratese. La rassegna, fino al 21 dicembre, è patrocinata anche dall’Accademia dei Catenati e dall’Associazione degli Editori marchigiani. Oltre a Macerata gli appuntamenti del festival toccheranno anche Pollenza e Loro Piceno. Questa edizione è stata ideata quasi completamente al femminile, proprio per adeguarsi al tema scelto: la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Si comincia con la poetessa pugliese Lucia Cupertino, tra le voci della nuova generazione di autrici italiane. Cupertino, nonostante la giovane età, ha vissuto per molti anni in Sud America ed è nota per la sua capacità di scrivere in versi sia nella lingua madre, l’italiano, sia in spagnolo. Si proseguirà lunedì, alle 17 alla biblioteca Mozzi Borgetti, con il critico d’arte Lucio Del Gobbo che presenterà il suo nuovo lavoro, una raccolta di aforismi intitolata "Le parole che…". Il terzo appuntamento avrà come protagonista la poetessa cubana Yuleisy Cruz Lezcano, che incontrerà gli appassionati di poesia alla Bottega del libro sabato 30 novembre. Il 7 dicembre ci si sposterà al teatro Verdi di Pollenza dove, alle 21.30, si svolgerà la premiazione di "Poesia di strada", storico premio per poesia inedita che avrà come madrina la poetessa e traduttirce trentina Giusi Drago. Il 14 dicembre alle 18 si tornerà a Macerata per l’incontro alla libreria Catap di piazza Mazzini con Mariasole Ariot, autrice veneta, vincitrice quest’anno di "Bologna in lettere". Si chiuderà il 21 dicembre alle 18, alla biblioteca Biblioloro di Loro Piceno con Michela Gorini, pesarese e vincitrice di numerosi premi letterari.