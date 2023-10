Torna l’"Informagiovani": "Un servizio necessario"

Ritorna lo sportello "Informagiovani", un supporto alle future generazioni in cerca di lavoro o di altre opportunità legate alla sfera pubblica e non solo. A spiegare più nel dettaglio l’iniziativa è l’assessore alle politiche giovanili Francesco Caldaroni. "Si tratta – chiarisce – di un servizio rivolto ai ragazzi interessati ad un impiego ma anche a bandi e concorsi. Spesso i giovani non hanno un posto di lavoro stabile oppure non sono ben orientati nella società. Questo servizio può essere un aiuto, tutto sta ad iniziare". La data d’inizio non è ancora fissata, ma dovrebbe essere a breve e intanto c’è una delibera di giunta che ne autorizza la spesa e ne specifica gli orari. Si tratta di otto ore settimanali, il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 16 alle 20. "Fasce pensate per venire incontro alle esigenze dei ragazzi", sottolinea poi l’assessore. I costi stimati per il funzionamento sono di diecimila euro annui: ottomila euro in un totale di quattrocento ore a venti euro l’una, mentre gli altri duemila riguardano le spese di pubblicazione. Per il 2023, si stima un esborso di tremila euro (2000+1000). In ogni caso, sarà una sede comunale ad ospitare ‘Informagiovani’: palazzo Sforza con buone probabilità, oppure l’edicola di piazza XX settembre, al momento chiusa, fatto salvo manifestazioni di interesse da parte di privati cittadini per riaprirla. Manifestazioni che al momento non sembrano esserci, nonostante un foglio di carta appeso alla serranda reciti testualmente: "Riapriamo l’edicola", con tanto di faccina sorridente. Semplicemente uno scherzo secondo alcuni, o forse un appello a farsi avanti e a non vedere conclusa una storia lunga oltre sessanta anni. "Se l’edicola non riaprirà – fa sapere Caldaroni – , la stessa struttura potrebbe essere utilizzata per Informagiovani e anche per l’ufficio turismo".

Francesco Rossetti