Torna lo street food con la bandiera greca dal 21 al 25 aprile

Con il ritorno della bella stagione ecco anche il primo appuntamento all’insegna dello street food, nel centro di Porto Recanati. Non a caso, dal 21 al 25 aprile, andrà in scena la 26esima edizione di "Grecia in Festa", e cioè il format itinerante dedicato interamente alla cucina del Peloponneso, che per cinque lunghe giornate animerà la città. Quindi, gusto e divertimento all’aperto assicurati sul tratto del lungomare cittadino che si trova all’altezza di largo Porto Giulio. Il via alla festa è previsto venerdì 21 aprile a partire dalle 18, mentre tutti gli altri giorni si comincerà alle 11 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non sarà necessaria la prenotazione telefonica, vista l’elevata disponibilità di tavoli e coperti. Perciò, nell’arco dei cinque giorni, chiunque si potrà così gustare piatti della cucina greca tradizionale, usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre e vini selezionati, oppure farsi quattro chiacchiere nell’area relax con tavoli. La Taberna Itaca proporrà pietanze molto note come pita feta, pita hallumi, suvlaki, grigliata mista, pita lukanico, yogurt greco, dolmodakia, insalata greca, pita gyros, frittura, baklava, kataifi, polpettine di ceci, bastoncini di feta, pita sutsukaki, aalsa tzatziki e tanto altro. Tale iniziativa vede l’organizzazione di Via Audio e HoliEvents, in collaborazione con Italia on The Road- Cibo da Strada e Porto Recanati Turismo.