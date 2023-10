Torna lo street food, festa con dj Molella

Da giovedì a domenica prossimi torna in piazza Mazzini il Festival Street Food. Quattro giorni all’insegna del cibo di strada con eccellenze del territorio e non solo, birra e musica dal vivo. Ad aprire l’evento, giovedì sera, la festa universitaria con dj Molella, direttamente da radio Deejay. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare sosta e circolazione in piazza Mazzini. Dalle 8 del 26 fino alle 12 del 30 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini. Sempre dalle 8 di giovedì fino a mezzanotte del 29, divieto di transito in piazza Mazzini e obbligo di direzione a sinistra in via Crispi per tutti i veicoli in uscita da vicolo degli Orti.