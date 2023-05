Torna lo street food in piazza Mazzini

Torna in piazza Mazzini, da venerdì a domenica, l’appuntamento con l’International street food, la manifestazione di street food organizzata da Alfredo Orofino. Sarà possibile gustare: la paella, gli arrosticini, i kurtos ungheresi, i donuts americani, la cucina argentina, le bombette pugliesi, le fritture di pesce, la pizza fritta, gli hamburger americani, il pulled pork, una serie di birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei, internazionali e molto altro.

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. La 42esima tappa di questo appuntamento itinerante, si svolgerà venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24. L’iniziativa dedicata al cibo di strada ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben cento tappe distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre.

"La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno – spiega Orofino –: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food".

re. ma.