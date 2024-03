Torna lo street food in piazza Mazzini. Sfida tra la cucina pugliese e quella romana

Cambia la sosta in piazza Mazzini In vista dello "Street Food – Puglia vs Roma", in programma da giovedì a domenica. Protagoniste dell’appuntamento saranno la cucina tipica pugliese e quella romana, che si sfideranno con le loro migliori specialità. Accanto agli operatori truck, ci sarà un’area-giochi dedicata ai bambini, dove si potrà divertire e giocare in libertà. Non mancherà la musica: venerdì prossimo, dalle 21.30, ci sarà l’omaggio agli 883 e a Max Pezzali, mentre domenica, dalle 13, l’animazione per i bambini. Si potrà mangiare, invece, giovedì dalle 18 (aperitivo e cena), venerdì, sabato e domenica 24 dalle 11 fino alla chiusura dell’iniziativa (pranzo, aperitivo e cena).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini zona traffico limitato e stalli di sosta in concessione Apm (lato ex catasto e fila centrale, esclusi parcheggi per diversamente abili), con validità dalle 8 di giovedì (inizio manifestazione per montaggio strutture) fino alle 12 di domenica, eccetto per i veicoli necessari per l’organizzazione dell’evento utilizzati per motivi di sicurezza (sbarramenti), furgoni truck per la somministrazione e per operazioni di carico e scarico. Il provvedimento stabilisce anche che dalle 8 di giovedì alle 24 di domenica, scatti il divieto di transito in piazza Mazzini, sull’area interessata dalla manifestazione, eccetto mezzi di soccorso, pubblica utilità e partecipanti alla manifestazione e obbligo di direzione a sinistra in via Crispi per i veicoli in uscita da vicolo Degli Orti.