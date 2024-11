Torna “lu Svegliarì”, la banda dà la sveglia per le strade del centro all’alba

Tolentino, 29 novembre 2024 – È l’ora de “lu Svegliarì”. Qualche giorno fa c’è stata la ricorrenza dedicata a Santa Cecilia, la patrona della musica e dei musicisti. E l’associazione musicale “Nazareno Gabrielli - Città di Tolentino” con i suoi soci ripropone, come gli anni passati, l’antica tradizione de “lu Svegliarì”. Anche se Santa cecilia è stata già festeggiata, i componenti della banda, domenica, a partire dalle 6 del mattino, gireranno per le vie e le piazze del centro storico, suonando marce e brani musicali. Quella de “lu Svegliarì” è un’antica usanza, molto in voga nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, quanto i “musicanti” il giorno di Santa Cecilia giravano per la città per svegliare in maniera tanto insolita quanto allegra i cittadini, che festeggiavano insieme con i componenti della banda offrendo loro vino e altri prodotti tipici. L’antico strambotto (breve componimento) proposto dai “musicanti” per riproporre “lu Svegliarì” recitava: “…anche quest’anno dacimo lu svegliarì a lu centru storicu de Tulindì. Sunimo alle sei pé sveglià li cittadì”. La giornata prosegue con la sfilata alle 11.30 per le vie del centro storico per poi festeggiare tutti insieme con un pranzo sociale. Il percorso delle due sfilate sarà: piazza della Libertà – via Francesco Filelfo – piazza Martiri di Montalto – via Gramsci (teatro Vaccaj) – via Pacifico Massi – piazza Martiri di Montalto – via Annibale Passarini – via Fernando Tambroni – via della Pace – piazza Niccolò Mauruzi – via Francesco Filelfo – piazza della Libertà. I residenti del centro storico non si stupiscano e siano pronti quindi, dopodomani mattina, perché se sentono suonare all’alba sta passando la banda, come ogni anno e come vuole la tradizione.