Torna lunedì la "Passeggiata con talento"

Tornerà lunedì la seconda edizione della "Passeggiata con Talento", iniziativa organizzata da cooperativa "Il Talento" e associazione Amici del Talento con il patrocinio del Comune di Morrovalle. Quest’anno al fianco della passeggiata vera e propria di 5 km nelle campagne morrovallesi ci sarà anche la corsa non competitiva da 10,5 km, che offrirà quindi un’opportunità in più ai partecipanti.

Ritrovo alle 8 alla cooperativa Il Talento in contrada Montigliano e partenza prevista per tutti per le 9, con ristori e servizio sanitario disponibili lungo il percorso. Alle 11.30 sono previste le premiazioni: ci sarà un riconoscimento per tutti gli scritti, dei prodotti realizzati dai ragazzi del Talento per i gruppi di minimo cinque persone e premi per i primi tre classificati nella corsa.

Seguiranno alle 12,30 un pranzo con prodotti locali e del Talento, alle 16 verrà celebrata una messa e per concludere, dalle 17, spazio alla performance finale del laboratorio di arti espressive. I fondi raccolti saranno devoluti alla cooperativa sociale Il Talento, che, tra le sue attività, si occupa di inserimento al lavoro di persone svantaggiate, che siano in stato di bisogno, handicap o emarginazione.