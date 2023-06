Torna "Macerata Jazz Summer" Dieci concerti in quattro giorni

di Lorenzo Monachesi

Dieci concerti animeranno la 54ª edizione di Macerata Jazz Summer (dal 13 al 16 giugno), tre si terranno al parco di Fontescodella e gli altri nel cortile di palazzo Buonaccorsi. La manifestazione è stata presentata dall’assessore Katiuscia Cassetta e dal direttore artistico Daniele Massimi. La novità è rappresentata dai tre live, si tengono alle 18 e l’ingresso è libero, al parco di Fontescodella "dedicati – dice Massimi – alle famiglie e ai bambini in cui si potrà ascoltare buona musica e si spiegheranno brevemente alcune caratteristiche delle composizioni".

Il 13 giugno ci sarà il primo appuntamento con l’omaggio al jazz manouche di Django Reinards del Supercharged Manouche Trio; il giorno dopo sarà la volta di Antonino de Luca Solo che presenterà il suo disco "Respiri"; il 15 il parco si riempirà delle note del Musicamdo Sax Quintet. La sera il cortile di palazzo Buonaccorsi ospiterà musicisti giovani e affermati per un doppio appuntamento giornaliero: il primo alle 19.30 (biglietto 5 euro, ridotto 3) e il secondo alle 21 (biglietto 10 euro e ridotto 5). Inoltre si potrà gustare un aperitivo cena a cura de Il forno di Matteo. Il 13 sarà la volta di Alessandro Menichelli Trio; alle 21 i diciottenni Giovanni e Matteo Cutello Set faranno un omaggio al compianto Paolo Piangiarelli che aveva intuito il loro talento. I Cutello suoneranno assieme a Francesco Marziani (piano), Antonio Napolitano (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria). Il 14 riflettori sul progetto di Daniele Cervigni che presenta il disco "Emily Dickinsongs" con ospite Matteo Paggi (trombone). Alle 21 si assisterà a un set ricco di contaminazioni con la proposta di Camilla Battaglia (voce) e Rosa Brunello (contrabbasso, basso). Giovedì 15 sarà presentato il disco "Il gioco" del sassofonista Leonardo Rosselli, a seguire l’omaggio a Franco Cerri del chitarrista Alessandro Usai. Macerata Jazz Summer chiuderà venerdì 16 con un set unico a palazzo Buonaccorsi con Mafalda Minnozzi e il suo trio in un viaggio tra bossa e jazz con "Fotogrammi tropicali". "Macerata Jazz Summer – dice l’assessore Cassetta – interesserà nuovi spazi della città per intercettare più giovani, famiglie, anziani e chi vuole concerti di qualità". Al parco di Fontescodella sarà allestita la mostra fotografica "I bambini e la città", in collaborazione con nidi e materne, che esplora il rapporto dei piccoli con la musica.