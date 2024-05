Torna "Sole amico". Incontro al Cecchetti

Torna "Sole amico" giovedì 16 alle 10 al cine-teatro Cecchetti. Si tratta del tradizionale incontro informativo organizzato dall’amministrazione comunale per le scuole, e aperto alla cittadinanza, che vede il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, Cna e dei vari operatori del settore turistico, Atac farmacie, e delle figure quali estetiste e parrucchieri, al fine di sensibilizzare sulla prevenzione dei rischi legati all’esposizione solare. Il progetto vanta una tradizione consolidata in una città di mare e dalla vocazione turistica come Civitanova.

Interverrà giovedì il dermatologo Gino Mattutini. Ingresso libero