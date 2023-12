Torna ’Un Natale da Favola’ con letterine, giochi e magia

L’amministrazione di Castelraimondo ripropone il format di successo ’Un Natale da Favola’, evento gratuito dedicato ai bambini realizzato dall’associazione ImmaginArea. L’appuntamento è per domenica dalle 15 ai giardini pubblici con tanti personaggi delle fiabe, laboratori, attività, giochi e anche Babbo Natale. Si potranno realizzare le letterine di Natale, colorare delle fiabe, giocare con palloncini, Lego, art tattoo, favole riciclo creativo, percussioni e anche magia. Sarà l’associazione Gongolando a curare animazione e laboratori. "Ringraziamo l’asilo nido Bartolini, la scuola materna Manfredi-Gravina, la scuola primaria De Amicis, la scuola media dell’Istituto Comprensivo Strampelli, il centro Primavera, l’Uteam e l’associazione Gongolando per aver collaborato nell’organizzazione di questo evento e per essere presenti nella proposta delle attività – spiega Ilenia Cittadini –, il format è pensato per le famiglie e vede come protagonista il bambino all’interno del mondo delle favole. Un’iniziativa gratuita sempre molto apprezzata che ci auguriamo abbia un buon riscontro anche quest’anno". Il grazie dell’amministrazione e non solo va ai volontari che saranno impegnati per la realizzazione dell’iniziativa.