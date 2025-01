Torna "Versus off", il festival della poesia. Incontro con gli autori in pinacoteca

Questo weekend prenderà il via la rassegna culturale "Versus off - Festival della poesia contemporanea", organizzata dell’associazione Lo Specchio con il Comune di Porto Recanati. Il primo appuntamento è per domenica alle 17.30 nella pinacoteca Moroni con la poetessa Dorinda Di Prossimo. Il secondo incontro è in programma il 26 gennaio, sempre alle 17.30 in pinacoteca, con lo scrittore e poeta portorecanatese Piergiorgio Viti. "Nelle edizioni passate, Versus ha raccolto consensi di pubblico e di critica ospitando alcuni dei migliori poeti italiani – spiega l’associazione Lo Specchio –. La rassegna è stata apprezzata per aver saputo coniugare lo spessore dei temi alla bellezza dell’ascolto".