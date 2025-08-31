Tornano i cantieri in superstrada. Confronto per limitare i disagi

Stanno per ripartire i lavori in superstrada. Riprendono, in pratica, quelli sospesi, stoppati per l’esodo estivo. E inizia un nuovo cantiere su un ponte, un viadotto a Tolentino. Il periodo indicativamente sarà da settembre a dicembre, a seconda della variabile meteo.

"Sulla strada statale 77 "della Val di Chienti" Anas, per agevolare il traffico dell’esodo estivo, ha rimosso due cantieri di manutenzione programmata attivati nell’ambito del piano di riqualificazione della rete stradale delle Marche – ricorda la società -. Nello specifico, si tratta di due interventi di risanamento profondo della pavimentazione, uno nel tratto di Pollenza e l’altro nel tratto Tolentino-Belforte. A settembre i lavori riprenderanno regolarmente e richiederanno circa 6-8 settimane per il completamento, compatibilmente con le condizioni meteo.

Un terzo cantiere, sempre da settembre, riguarda interventi di ripristino dei giunti di dilatazione di un viadotto a Tolentino. Anche in questo caso i tempi di completamento sono di circa 6-8 settimane, sempre compatibilmente con le condizioni meteo".

In settimana il sindaco di Belforte Alessio Vita ha incontrato il prefetto di Macerata Giovanni Signer per rappresentare la criticità che stanno interessando il suo paese e l’area industriale di Tolentino. "La chiusura per i lavori sulla SS77 ha dirottato molto traffico, anche pesante, sulla nostra strada provinciale e nella zona industriale di Tolentino e di Belforte, compromettendone la tenuta e la sicurezza – aveva affermato Vita -. In vista dei prossimi interventi sul ponte della superstrada, il rischio di ulteriori disagi è concreto. Per questo abbiamo concordato con il prefetto la convocazione di un tavolo con Anas, Provincia e Comune di Tolentino per individuare soluzioni che riportino la strada provinciale in sicurezza e tutelino residenti e attività". Mercoledì ci sarà l’incontro.