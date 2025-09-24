Tornano i concerti di Appassionata. Si parte con il trio d’archi Hegel

Riparte con il concerto "SetteOttoNovecento" del trio d’archi Hegel la stagione dei concerti di Appassionata a Macerata. Venerdì 3 ottobre alle 21, nel teatro della Filarmonica, il trio proporrà al pubblico un affascinante percorso tra i compositori italiani, da Cherubini a Boccherini, da Cambini a Brunetti fino a Wolf-Ferrari. Una serata che celebra la ricchezza del patrimonio musicale del nostro Paese e introduce al dialogo tra tradizione e innovazione, centro tematico dell’intera stagione concertistica. Si continua il 23 ottobre (nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, alle 21) con il giovane violinista Francesco Mardegan, vincitore del premio migliore esecuzione al Concorso Postacchini 2024. Il 6 novembre sarà la volta del Quartetto Klimt (al teatro della Filarmonica, alle 21) con un programma che attraversa tre secoli di musica europea: da Beethoven con il Quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore, Op. 16, a Mahler con il Quartetto con pianoforte in la minore, fino a Fauré e il suo Quartetto in do minore, Op. 15. Il 21 novembre (nella Gran Sala Cesanelli, ore 21) il Guitalian Quartet porterà in scena un percorso originale per chitarre, da Rossini a Sollima, da Ramírez a Márquez, fino a Pixinguinha e Jacob do Bandolim, unendo virtuosismo, ritmo e sonorità diverse in un incontro fra tradizione europea e musica popolare sudamericana. E ancora, il 28 novembre (nell’Auditorium biblioteca Mozzi Borgetti, 18.30) un appuntamento speciale: la presentazione del libro dedicato a Claudio Monteverdi sarà accompagnata dall’interpretazione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, realizzata dai giovani musicisti del Conservatorio Pergolesi di Fermo. In chiusura di cartellone, domenica 8 dicembre nella chiesa di San Giovanni, il Coro Vox Poetica Consort diretto dal maestro Marco Mencoboni eseguirà il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi fondendo tecniche polifoniche tradizionali e modernità concertante. Sei appuntamenti che confermano Appassionata come punto di riferimento culturale della città, unendo musica da camera, giovani talenti e grandi capolavori in un percorso che attraversa epoche e stili diversi, sempre guidato dalla forza dell’emozione musicale. I biglietti (da 5 a 20 euro), sono in vendita online da subito e alla biglietteria dei teatri di piazza Mazzini dal primo ottobre.

Martina Di Marco