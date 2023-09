Tornano i Concerti di Appassionata. Cinque serate da non perdere

Tornano i Concerti di Appassionata con la stagione autunnale al via dopodomani. Si partirà con un evento patrocinato da Unimc, a chiusura del programma del Festival of The Humanities. Ad esibirsi, alle 21, al teatro Lauro Rossi sarà il Quartetto Goldberg che eseguirà opere di Verdi e Ravel, in un concerto che lega due compositori dallo stile diverso e che temporalmente racconta l’evoluzione della sensibilità e della musicalità nell’ambito della musica da camera per quartetto nell’arco di trent’anni. L’Ensemble è allievo del Quartetto di Cremona presso l’Accademia Stauffer e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi. "In questo momento particolare, in cui la cultura e l’arte hanno dimostrato di essere un faro di speranza per la comunità, è bello proseguire nella collaborazione tra il Comune di Macerata e Appassionata per presentare al pubblico degli appuntamenti sempre di alta qualità – afferma l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta –. La musica ha il potere di unire le persone, di trasmettere emozioni profonde e di arricchire la nostra vita quotidiana. Vorrei sottolineare anche l’attenzione di apertura ad un pubblico più giovane, sia con la politica del prezzo del biglietto che con le collaborazioni intessute con le scuole e l’Università. La nostra città è orgogliosa di sostenere iniziative culturali come questa". Il programma autunnale continuerà con altri importanti appuntamenti: domenica 15 ottobre alle 17.30, sempre al Lauro Rossi, si esibiranno I Musici, un ensemble di musica da camera con un repertorio che comprende opere di Geminiani, Vivaldi e Scarlatti. Il 9 novembre, alle 21, serata pianistica con Leonora Armellini che dedicherà l’intero programma al grande compositore Chopin. La mattina alle 11 è in programma una matinée sempre al Lauro Rossi e la pianista incontrerà gli studenti delle scuole superiori della città. Il 23 novembre, alle 18, alla Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, il Duo Violino e Violoncello Gismondi De Angelis, in un contesto che aggiunge ulteriori sfumature alla magia della musica. Infine, per chiudere in bellezza il 2023, il 15 dicembre alle 21, al Lauro Rossi, atmosfera natalizia con l’Orchestra da Camera del Conservatorio Pergolesi di Fermo.