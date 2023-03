Tornano i concorsi Strampelli e Mattei

Il Lions Club Recanati-Loreto, in collaborazione con altri Club della provincia, ha avviato, anche per quest’anno, il concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori centrato su figure di grandi marchigiani che hanno avuto un ruolo molto importante nell’affrontare questioni oggi di grande attualità. Lo scorso anno il focus era stato su Maria Montessori, grande pedagogista chiaravallese, mentre quest’anno l’attenzione è posta su Nazareno Strampelli ed Enrico Mattei, di cui nel 2022 è ricorso, rispettivamente, l’ottantesimo e il sessantesimo anniversario della scomparsa. Nazareno Strampelli è stato un grande genetista che, con i suoi esperimenti sull’incrocio dei grani, ha aperto la strada all’autosufficienza alimentare di molti paesi; Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, ha creato le basi per lo sviluppo industriale dell’Italia del secondo dopoguerra. Il Club ha messo in palio due premi di 500 euro ciascuno per i migliori lavori riguardanti le due figure. L’iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con l’Università di Camerino, l’Accademia Georgica di Treia e la Fondazione Mattei di Matelica.