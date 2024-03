Tornano il jazz e il blues per tre sere indimenticabili

Civitanova Jazz Festival, arriva l’artista londinese Vanessa Haynes . "Al via un’iniziativa che ha raggiunto livelli internazionali" hanno affermato gli amministratori comunali parlando della seconda edizione della rassegna, che proporrà tre serate all’insegna della musica Jazz e Blues, con protagoniste la cantante americana JJ Thames, l’italiana Serena Brancale e, appunto Vanessa Haynes. La rassegna, promossa da Comune, Azienda Teatri, Regione e Amat ed inserita nel cartellone ‘Teatro di primavera’, si terrà al Teatro Annibal Caro in "tre appuntamenti – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica nel corso della presentazione di ieri mattina - che arricchiscono la proposta cittadina e che fanno di Civitanova non soltanto un luogo di movida e concerti, ma anche di eventi di nicchia". La bella novità è che ogni serata sarà anticipata da incontri con i giovani, che potranno assistere al sound check degli artisti. Si parte venerdì (22 marzo), quando sul palco della città alta salirà la "Diva del Mississipi Blues": "JJ Thames – ha spiegato Luca Scagnetti, alla direzione artistica con Federica Torresi – proporrà un repertorio di brani sulla sua vita e verrà accompagnata dalla chitarra di Luca Giordano e della sua band". Sabato 13 aprile, ecco invece Serena Brancale con il "Pessime intenzioni tour": "un live che si colora di elettronica, con quattro giovanissimi polistrumentisti che si scambiano nei ruoli. Il concerto sarà un mix di quattro voci, un’arpa, un pianoforte e una loop station". Brancale proporrà canzoni del proprio repertorio intervallate da cover di Pino Daniele e altri artisti. Infine, sabato 11 maggio, riflettori puntati sulla stella Vanessa Haynes, che per l’occasione si esibirà in un tributo ad Aretha Franklin (‘The music of Aretha Franklin). "In un mese dedicato alla donna – ha affermato il presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – , ci piace sottolineare come vivremo tre momenti al femminile, con tre voci stupende". Plausi sono giunti anche dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni, che ha ricordato il contributo di 10 000 euro stanziato dalla Regione, e da quello comunale Roberto Tiberi, nonché dalla direttrice dei Teatri Paola Recchi e dagli altri componenti del cd’a, Agnese Biritognolo e Armando Lazzarini, partecipi alla conferenza di ieri. Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket/Amat oppure alle biglietterie dei Teatri. Si potrà sottoscrivere anche un abbonamento, a prezzo calmierato.

Francesco Rossetti