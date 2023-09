Tornano in classe 40mila alunni "Le nuove scuole sono in ritardo, si parte con oltre mille supplenti"

di Franco Veroli

"Faccio i miei più sinceri auguri ai dirigenti, ai docenti, al personale Ata e agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico. Vorrei al tempo stesso sottolineare alcune significative criticità rispetto alle quali mi auguro che il ministro Giuseppe Valditara o chi altro verrà venerdì all’Ite Gentili di Macerata per la "cerimonia di inizio" delle lezioni, darà delle tempestive e chiare risposte". Ivan Di Pierro, segretario provinciale della Flc Cgil, si dice preoccupato per il persistere di una situazione che crea oggettive difficoltà al mondo della scuola.

Quali sono quelle che lei chiama criticità?

"Partiamo dagli organici. Sono stati fatti degli sforzi per assumere docenti a tempo indeterminato, ma sono del tutto insufficienti a coprire i vuoti. Basti dire che sono stati assunti con contratto a tempo determinato poco meno di mille tra docenti e personale educativo e circa duecento tra amministrativi, collaboratori scolastici e tecnici".

Quindi si parte con più di mille supplenti?

"Esattamente, 950 dei quali docenti, alla faccia della continuità didattica che in questo modo non può essere certo garantita. E c’è anche un problema per "l’organico sisma", vale a dire i posti aggiuntivi concessi alle scuole dei Comuni del cratere. La Regione è in ritardo, visto che non sono ancora stati autorizzati. Come pure ci sono ritardi sui criteri per il dimensionamento delle scuole".

Cioè?

"Il governo ha stabilito nuove soglie minime di iscritti (più alte rispetto alle attuali) affinché un istituto scolastico abbia la sua autonomia e, quindi, un dirigente scolastico (preside) e un dirigente amministrativo (segretario). Bisogna fare un piano preciso entro novembre, ma al momento non si sa ancora nulla. Certo è che da qui ai prossimi tre anni dovrebbero "sparire" nelle Marche 24 dirigenti scolastici, una bella fetta dei quali nella nostra provincia, che già conta diverse scuole sottodimensionate. Questo significa che avremo presidi che dovranno gestire numerosi plessi, con il rischio che il loro ruolo principale, che è quello di guidare e sviluppare il percorso didattico, sia svilito a quello di burocrati che devono correre da una parte all’altra. Nello stesso tempo c’è chi aspetta una nuova scuola da anni, ma questa non arriva".

Ad esempio?

"Si prendano i casi, sia pure diversi, di Tolentino e San Severino, tanto per citarne un paio. Ma ci sono problemi anche in altre realtà".

Il numero degli allievi disabili è in aumento…

"Servono più insegnanti di sostegno da assumere a tempo indeterminato: se la continuità è sempre importante, lo è ancor più, per ovvi motivi, per gli allievi con disabilità. E servono anche più assistenti, assegnati dai Comuni. Ma abbiamo sentito che in diversi casi, data l’esiguità delle risorse i Comuni stanno chiedendo alle scuole di tagliare le ore da destinare ai disabili".

Che si può fare?

"C’è tanto da fare. Ma la precondizione è quella di cambiare l’impostazione di fondo: la scuola non deve essere più considerata una spesa, ma come un importante investimento. Sul presente e sul futuro del Paese".