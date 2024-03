Tornano le bancarelle de "Il Barattolo" in centro storico Domani riapre il mercatino del Barattolo in centro, con l'edizione di primavera dopo il successo di San Valentino. Bancarelle con articoli artigianali, vintage, libri e prodotti enogastronomici. Aperto dalle 9 alle 20. Per info: 333.9332225.