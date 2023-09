Tornano le Giornate Bigiarettiane a Matelica: Umberto Galimberti, Emiliano Toso ed Enrico Galiano

La terza edizione delle Giornate Bigiarettiane, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, sotto la direzione scientifica della professoressa Carla Carotenuto, punterà a divulgare la figura dello scrittore matelicese Libero Bigiaretti (1905-1993) anche attraverso una rassegna dal titolo "Nutrire il talento". Ad annunciarlo è stato l’assessore Giovanni Ciccardini, che ha affermato come l’evento principale delle Giornate Bigiarettiane si terrà a dicembre e quest’anno verrà ripubblicata un’edizione del romanzo "I figli", pubblicato per la prima volta da Vallecchi a Firenze nel 1955. "Gli incontri di Nutrire il talento – ha aggiunto Ciccardini – sono organizzati dal Comune di Matelica con la partecipazione di Help Sos Salute e Famiglia odv-age di San Severino Marche e Medicina per Me, con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche. Il primo incontro si terrà al Teatro Piermarini giovedì prossimo alle 21, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, con relatori Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista, e la psicologa Roberta Cesaroni. Venerdì 17 novembre invece avremo con noi il prof. Umberto Galimberti (nella foto), affiancato dalla Cesaroni, per parlare. Terzo appuntamento, infine, il 26 gennaio 2024 con lo scrittore Enrico Galiano, coinvolgendo i ragazzi delle scuole".

m. p.