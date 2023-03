Tornano le Giornate Fai di Primavera "Così promuoviamo il territorio"

di Lucia Gentili

Tornano a Tolentino le Giornate Fai di Primavera, in scena sabato e domenica. Grazie alla collaborazione tra la delegazione Fai (Fondo ambiente italiano) di Macerata, il Comune di Tolentino e l’istituto di istruzione superiore Filelfo, i visitatori saranno accompagnati tra "Storie di acqua e di pietre – itinerari nella Tolentino insolita". Un itinerario alla scoperta delle fontane a forma di animale dello scultore Nino Patrizi in viale Cesare Battisti, della fontana dell’Esposizione Universale di Parigi del 1889 davanti alla cattedrale di San Catervo e della fontana civica, detta "delle conchiglie", in piazza Silveri. Il secondo invece comprende basilica, chiostro e il cappellone di San Nicola, per finire in un piccolo ambiente all’interno della chiesa in cui si trova la lapide dove è conservato il cuore di Niccolò Mauruzi, altra scultura di Patrizi. I gruppi saranno guidati da un’ottantina di studenti e studentesse del Filelfo, che faranno da Cicerone. Il programma è stato presentato in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi e dal presidente del Fai comitato di Macerata Giuseppe Rivetti, con l’assessore al turismo Diego Aloisi, il preside del Filelfo Donato Romano, il referente progetto Fai per la scuola prof Manlio Rossi, insieme ai prof Fausta Rastelletti, Roberta Concettoni, Paolo Paoloni, il priore padre Gabriele Pedicino. "Abbiamo accolto da subito la proposta – ha detto il prof Rossi – per creare sensibilità e consapevolezza verso il patrimonio della città, da conservare e tramandare. C’è entusiasmo da parte dei ragazzi. Saranno anche giornate inclusive, grazie ad alcuni strumenti che possono essere usati da persone con disabilità". "È un modo per conoscere meglio questi luoghi – ha spiegato il priore –. Non siamo al massimo splendore (per via del sisma), ma proprio per questo è anche un segno di solidarietà". "Un’opportunità unica per promuovere il territorio", ha aggiunto il sindaco, anticipando che domani andrà all’Usr per verificare lo stato del finanziamento della basilica, e anche delle scuole. L’appuntamento è sabato dalle 15 alle 18 e domenica 10-13 e 15-18.30. Un punto informativo sarà presente in piazza della Libertà per fornire le indicazioni ai visitatori; i parcheggi di cintura Foro Boario, Filzi e Matteotti saranno gratuiti nel pomeriggio di sabato. Viale Battisti sarà a senso unico direzione Palazzo Europa dalle 15 di sabato e dalle 9.45 di domenica. Sarà chiuso al traffico anche corso Garibaldi domenica, dalle 9.45.