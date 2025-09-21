Tornano le iniziative di AttivaMente. Prevenzione contro l’Alzheimer

Grande fermento in casa dell’associazione "AttivaMente" presieduta da Barbara Mazzoli, per il mese dell’Alzheimer. Sabato scorso è stato inaugurato un Doblò allestito per il trasporto di persone malate di Alzheimer aventi difficoltà a deambulare. L’automezzo è stato acquistato grazie al generoso contributo di Atac Civitanova. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e del presidente dell’Atac Massimo Belvederesi, la benedizione è stata impartita da don Emilio Rocchi.

Per il momento, il servizio di trasporto sarà operativo la domenica pomeriggio, per permettere alle famiglie di prendere parte all’Allegra Brigata, l’Alzheimer cafè di AttivaMente. Non appena si riuscirà a formare una squadra di autisti volontari, il servizio potrà essere operativo anche in altri giorni.

Per oggi è stata organizzata una "Camminata metabolica" solidale che, partendo dalla biblioteca comunale percorrerà il lungomare sud fino al molo. Con questo evento si vuole focalizzare l’attenzione sull’attività fisica come una delle possibilità di prevenzione contro la malattia. Le iniziative si concluderanno martedì alle 21 con "AttivaMente a porte aperte", nella sede dell’associazione in via Crivelli 19: saranno illustrate le attività organizzate per l’anno 2025-2026 come i gruppi di sostegno psicologico e il corso di formazione per i famigliari, care giver, operatori e volontari.

Ennio Ercoli