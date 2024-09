"Torneo del crocifisso". A Cingoli tutti alla gancia per la sfida di bocce

Scherzosamente, a Cingoli vengono definiti "quelli del Crocifisso" gli appassionati di bocce che si esibiscono sempre nella gancia adiacente al crocifisso eretto negli anni ’50 per ricordare un importante evento religioso. La gancia è pure vicina al parco pubblico, quindi ogni partita di "quelli del Crocifisso" è seguita da un attento pubblico. Per divertirsi un gruppo di amici si sono autofinanziati, organizzando il primo "Torneo del Crocifisso" a coppie: se ne sono iscritte dodici e, dopo eliminatoria e semifinali, nella tornata conclusiva si è imposto il binomio formato da Carlo Angelucci e Antonio Passarelli, battendo quello composto da Pierino Trozzo e Fulvio Marasca (nella foto). Dopo la premiazione tutti a merenda, pensando già alla seconda edizione annuale del torneo. Che "quelli del Crocifisso" siano boccisti per puro divertimento, ma di buone qualità, lo hanno confermato Gialli Latini e Demetrio Ciciliani, appartenenti al gruppo, che sono andati a vincere l’importante torneo a coppie organizzato a Troviggiano alla Festa della famiglia.

Gianfilippo Centanni