Torneo della Marca, con gli arcieri la città si tuffa nel Medioevo

Una Recanati vestita a festa, medievale, accoglierà domani la 19esima edizione del Torneo della Marca, il torneo arcieristico tra le compagnie marchigiane che porterà nella città leopardiana circa 200 arcieri. Un boom di archi e frecce collocato fra i luoghi leopardiani e il cuore della città. "Siamo orgogliosi di ospitare il torneo – ha detto il sindaco Emanuele Pepa – che rappresenta un’opportunità per accogliere turisti e cittadini in cerca di uno spettacolo originale. La disfida arcieristica costituisce il momento centrale della giornata ma saranno l’atmosfera, i costumi medievali, il corteo a valorizzare l’iniziativa pensata per far conoscere meglio Recanati".

Il Torneo della Marche è una vera sfida tra tutte le società arcieristiche regionali associate alle federazioni di tiro con l’arco. Le compagnie di tiro si sfidano per assegnare il titolo di campione regionale a squadre. L’evento coinvolgerà avrà due momenti: una gara mattutina di selezione sul Colle dell’Infinito e lungo le vie del quartiere di Montemorello, e una finale nel pomeriggio in piazza Leopardi. Il corteo in abiti medievali inizierà alle 14 dalla piazza, presieduto dal sindaco e dagli assessori che preleveranno i vincitori da Montemorello per accompagnarli sul luogo della finale, fra le bancarelle della mostra medioevale in via Cavour (artigiani che lavorano carta di Fabriano, pergamena, calligrafo, lavorazione delle maschere e tessitura) e accompagnati da tamburini, sbandieratori e chiarine.

Antonio Tubaldi