Torneo di boccette, Vanni batte in finale Di Sabatino

Quasi cento partecipanti, anche da Umbria e Abruzzo, al torneo di boccette ‘Secondo memorial Mario Carinelli’ che si è tenuto nei giorni scorsi alla Bocciofila ‘La pineta’ di via Montenero. A spuntarla é stato Edoardo Vanni che con cento punti realizzati ha battuto in finale Claudio Di Sabatino, che ne aveva totalizzati settantaquattro. Terzo classificato Lorenzo Paniccia (ottanta punti in semifinale contro Vanni) e quarto Sauro Salvatori (novantasei punti in semifinale contro Di Sabatino). Le gare, durante diversi giorni, hanno visto la partecipazione di novantasei giocatori. Presenti il presidente del Csb ‘Bocciofila La Pineta’ Enrico Scoponi, il presidente provinciale Fisib Marche Francesco Andrenacci e quello provinciale Simone Cardelli. A far visita durante le premiazioni anche il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi.