"Torneo di calcio a 5 a Tolentino: Hazzard on Tour per l'aggregazione giovanile"

Su mandato del dipartimento di dipendenze patologiche, il format "Hazzard on Tour" promuove eventi sul territorio di Tolentino per favorire l’aggregazione giovanile in ottica di prevenzione dei comportamenti di abuso di sostanze e dipendenze comportamentali e la promozione di una socialità sana. Primo evento un torneo di calcio a 5 under 15 al campo Benadduci il 29 agosto alle 18. La partecipazione è gratuita. Il premio per la squadra vincitrice consiste in alcuni gadget messi a disposizione dal dipartimento. Le iscrizioni sono gestite dal personale di Hazzard On Tour. Collabora anche l’associazione sportiva Cantine Riunite. "Siamo convinti che i ragazzi necessitino di questo tipo di iniziative – ha detto il coordinatore di Hazzard on Tour Federico Bollini – al fine di aumentare l’aggregazione. Speriamo in una massiccia partecipazione e nella volontà di chi vedrà in atto questa manifestazione, di proporre la propria visione della città con altre tipologie di eventi per accrescere il benessere comune". "L’assessorato alle politiche sociali – aggiunge Elena Lucaroni – in collaborazione con l’assessore allo sport, sostiene ogni attività sportiva che porti ad aggregazione spontanea e salutare: siamo felici di patrocinare l’iniziativa. Un ringraziamento alla disponibilità di Cantine Riunite Futsal C5 Tolentino nella persona di Marco Salvatori per la collaborazione e la concessione degli spazi".