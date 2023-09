Torneo di Golf a Matelica: Memorial Paolo Bravetti per AIL

I suoi amati cari hanno scelto proprio l’altro amore, quello per il golf, per ricordare Paolo Bravetti. E così domani all’Antognolla Golf Club alle porte di Perugia, dove era solito recarsi le domeniche, andrà in scena la prima edizione del "Memorial Paolo Bravetti". Il compianto matelicese (titolare di una ditta di carrelli elettrici proprio per il golf) un anno fa è stato sopraffatto dal linfoma non Hodgkin, tumore raro e aggressivo. Per questo l’iniziativa di base sportiva avrà una lodevolissima finalità benefica, con il ricavato della giornata che verrà destinato totalmente all’Ail sezione Ancona-Macerata. L’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma sarà presente inoltre con un suo gazebo e potrà raccogliere in loco le donazioni. Come detto il Memorial ha visto i famigliari in prima fila per la realizzazione, la vedova Luciana, il fratello Stefano e i figli Riccardo e Ilenia.

Andrea Scoppa