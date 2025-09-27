Torneo di padel per l’Anffas. Sport e solidarietà a braccetto

Sabato 4 e domenica 5 ottobre arriva la quinta edizione del torneo solidale di tennis e padel al circolo Torresi, organizzato dal Rotary club Matteo Ricci. Il ricavato sarà devoluto all’Anffas, che con l’Università di Macerata è partner dell’iniziativa. Gli studenti potranno partecipare con una quota agevolata di 15 euro anziché 25, favorendo così l’avvicinamento dei giovani allo sport e ai valori rotariani. L’appuntamento è negli impianti di via Dante Alighieri a Macerata.

"Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra Rotary, università, istituzioni locali, associazioni di terzo settore, strutture e operatori sportivi per la promozione di stili di vita sani attraverso la pratica dello sport giovanile", ha spiegato il presidente del Rotary Tobia Sardellini.

"Tra gli ospiti della manifestazione – aggiunge Sardellini – ci saranno anche l’attore e regista Antonio Pisu e Tiziana Foschi, conosciuta per aver fatto parte tra le altre cose del trio comico della Premiata ditta. Questi due personaggi sono vicini ad Anffas e ci faranno divertire. La finalità è sociale e solidale, siamo tutti insieme per fare del bene al prossimo".

Gli iscritti al torneo sono già un’ottantina, e per iscriversi c’è tempo fino a mercoledì. Le categorie sono doppio maschile e doppio misto per il padel e coppia libera per il tennis. L’idea del torneo è stata di Patrizia Magnante, giocatrice di padel numero 170 del ranking Fitp.

L’assessore comunale Riccardo Sacchi ha riepilogato gli investimenti che il Comune ha fatto sullo sport e le sue strutture, ed evidenziato l’importanza del sostegno dell’amministrazione a iniziative che coniugano sport, aggregazione sociale e solidarietà, elementi fondamentali per la crescita della comunità.

Perla Gorbini, responsabile dei servizi di Anffas, ha ringraziato il Rotary e Giovanni Torresi, e sottolineato come "questa attenzione al territorio e ai nostri servizi, a garanzia della qualità di vita delle persone con disabilità, non è scontata. Questa manifestazione ne è un esempio. Pisu e Foschi vengono grazie al nostro testimonial Cesare Bocci, che li aveva già portati a Macerata. Pisu ha una pagina social in cui fa parodie dei giocatori amatoriali di padel, ed è entusiasta di partecipare. Per noi è importante – sottolinea Gorbini – l’inclusione lavorativa dei nostri ragazzi. Il progetto Tuttoincluso si occupa di questo, e la domenica del torneo ci sarà a mezzogiorno un buffet che sarà preparato proprio da loro".