Torneo di trucco, coppie in gioco per la solidarietà

Tutto pronto per la prima edizione del "Torneo di trucco pasquale" che si terrà domani e dopodomani all’interno della palestra Diaz di Porto Recanati. Il ricavato servirà per finanziare le missioni umanitarie dell’associazione Porto Recanati Solidale, che organizza l’iniziativa. "Sarà un’edizione speciale, o più precisamente pasquale, del nostro consueto torneo di trucco – spiega il sodalizio portorecanatese –. Perciò provate ad aggiudicarvi il titolo di campione del torneo e soprattutto aiutateci a sostenere la nostra organizzazione. Infatti, i proventi raccolti con le iscrizioni alla gara saranno interamente devoluti per i nostri progetti solidali, in modo da continuare a essere fisicamente ed economicamente presenti per chi ne ha bisogno. Grazie a tutti coloro che avranno la gioia di partecipare e di scontrarsi". Al torneo saranno ammesse un massimo di 64 coppie, mentre il costo di partecipazione è di 20 euro a coppia. Per iscriversi alla gara, chiunque si potrà recare fisicamente alla palestra Diaz, dalle 13 in poi. Oppure l’iscrizione sarà possibile telefonando ai numeri: 3803638779 (Franco) o 3355765339 (Sergio). In palio ci saranno ricchi premi per le prime tre coppie classificate.