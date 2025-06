Torneo nazionale dell’aeronautica. Basket e inclusione a Porto Potenza

La base dell’aeronautica militare di Porto Potenza ha ospitato nei giorni scorsi il primo torneo nazionale di basket 3X3 dell’arma azzurra. Tredici squadre da tutta Italia hanno partecipato alla manifestazione. Il torneo è stato aperto con un’esibizione speciale della squadra di basket in carrozzina del Santo Stefano di Porto Potenza, militante in Serie A e settima nel ranking europeo. Al termine, sono state messe a disposizione le carrozzine da gara, utilizzate da alcuni atleti militari per un mini match inclusivo. "Una bellissima giornata di sport senza barriere e senza pregiudizi – ha commentato l’allenatore del Santo Stefano Roberto Ceriscioli –, un sentito ringraziamento al colonnello Marco Attanasio e al suo staff per averci coinvolto e ai ragazzi dell’aeronautica per aver condiviso con noi i valori dello sport". Vincitore della competizione è stato il Comando aeronautica Roma che ha superato, in una tiratissima finale, la Scuola marescialli Am di Viterbo. Al terzo posto il 3° Stormo Villafranca di Verona.