Toro Seduto, cerimonia ad aprile La Russa invitato a quella per Ramelli

di Lorena Cellini

Cerimonia in sala consiliare il primo aprile per l’intitolazione a Toro Seduto del parcheggio adiacente la palestra di Civitanova Alta. E’ quanto stabilito nel carteggio tra Giorgio Pollastrelli (Lega), presidente della commissione Toponomastica, e Alessandro Martire che della nazione Lakota Sioux è delegato in Italia e presso l’Alto Commissariato dei diritti dell’uomo di Ginevra, oltre a presiedere l’associazione Wambli-Gleska, attiva nella divulgazione della cultura degli indiani d’America. "Onorato di questa intitolazione – ha scritto Martire – e potrò essere a Civitanova il primo aprile. Porterò con me la borsa e la lancia di Toro Seduto e le bandiere della nazione Lakota Sioux di Rosebud e quella della nazione Hunkpapa di Standing Rock, di cui Toro Seduto faceva parte, da collocare nella sala consiliare". Previsto il convegno e anche una cerimonia accompagnata da tamburi e preghiere in lingua Sioux, e non si esclude la collocazione di un totem nel parcheggio. La decisione di dedicare uno spazio pubblico a Toro Seduto fa rumore perché nel luglio 2018 Fausto Troiani, oggi presidente del consiglio e membro della Toponomastica, nella seduta consiliare dove le opposizione richiesero di dedicare una via al simbolo dell’Olocausto Anna Frank, obiettò che pure gli indiani d’America erano vittime di genocidio e lanciò l’idea di una strada per Toro Seduto a fare da contrappeso a quella per Anna Frank. Oggi i due nomi spuntano nella stessa delibera. Non sono le uniche novità sfornate della commissione che ha deciso di celebrare anche Pasqualina Pezzola, i martiri dei gulag, quelli dei lager, Vincenzo Gioberti, Daniele Manin, Carmen Hernandez, Sergio Ramelli. Per l’inaugurazione della targa a quest’ultimo, studente militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia operaia, Pollastrelli ha invitato a Civitanova il presidente del Senato Ignazio La Russa (FdI). E Pollastrelli torna a giustificare la ‘coincidenza’ tra il capo indiano e la giovane ebrea morta in un campo di concentramento nazista. "L’intitolazione a Toro Seduto è una mia proposta, fatta dopo una fitta corrispondenza con Alessandro Martire. L’intitolazione a Sergio Ramelli è una testimonianza a un giovane studente ucciso negli anni in cui il contrasto politico non era solo verbale, ma gli scontri di piazza e la violenza condizionavano la quotidianità. La decisione di intitolare ad Anna Frank i giardini di via Goito è stata unanime. Una proposta che da circa 15 anni attendeva fosse avviato il suo iter, mai approntato prima d’ora e la commissione ha anche individuata una via ai martiri dei lager nazisti, andando oltre le richieste priori per rafforzare l’attenzione che si deve alla tragedia dell’Olocausto. Questo lavoro di riordino di vecchie e nuove proposte ha prodotto un deliberato unico che parte dal 2016. Potevamo preparare più proposte di delibera? Certo, ma abbiamo inteso fare un un’unica delibera per lavorare in un quadro più organizzato".