Toro Seduto è realta: inaugurato il piazzale

di Lorena Cellini

Intitolazione del piazzale a Toro Seduto (parcheggio della palestra di Civitanova alta), ieri mattina la cerimonia di scoprimento della targa che, per colpa di un refuso (Toro con la t minuscola, ndr), rischia già di essere sostituita. "Con questo gesto diamo seguito a un protocollo di amicizia siglato a Palazzo Sforza il 18 novembre 2017 con la Nazione Lakota Sioux", ha detto Giorgio Pollastrelli, presidente della commissione comunale Toponomastica. All’iniziativa presente Alessandro Martire, delegato in Italia e all’Alto Commissariato dei diritti dell’Uomo di Ginevra della nazione Lakota Sioux di Rosebud. Nel suo intervento ha sottolineato che "qui vogliamo ricordare le atrocità che hanno segnato l’umanità, tra queste il genocidio degli indiani d’America, perché tragedie come questa non debbano accadere mai più. Questo evento consolida i rapporti per scambi culturali che porteranno la nostra presenza sul vostro territorio". Il momento dello scoprimento della targa è stato preceduto dal canto della preghiera Sioux da parte dello jesino Alessio Pieralisi, marchigiano e unico europeo profondo conoscitore dell’antica lingua dei nativi americani. Il rituale è stato scandito al suono del tamburo e con la diffusione dell’incenso di artemisia, esponendo alcuni cimeli originali degli indiani d’America, come la lancia appartenuta allo stesso Toro Seduto. Presenti alla cerimonia l’assessore leghista Giuseppe Cognigni, in fascia tricolore per delega del sindaco Fabrizio Ciarapica, impegnato ad Esine per il rinnovo del gemellaggio, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, i consiglieri comunali Fabiola Polverini e Paola Campetelli e Luca Buldorini, vicepresidente leghista della Provincia di Macerata. Una cerimonia all’insegna della Lega, snobbata da tanti esponenti dell’amministrazione comunale che, al di là del presidio dei salviniani, ha registrato le sole presenze ‘esterne’ della Campetelli (Civitanova Unica) e di Troiani (Vince Civitanova) che nel 2018 chiese la par condicio tra Toro Seduto e Anna Frank, simbolo dell’Olocausto, per l’intitolazione di uno spazio pubblico della città.