"Toro Seduto fuori dalla storia nazionale"

di Lorena Cellini

Intitolazioni delle vie e polemiche parché "Toro Seduto è scollegato dalla storia nazionale, regionale e locale" e Sergio Ramelli "è una vicenda sconosciuta ai più e non di valore collettivo". Nel dibattito innescato dalle decisioni della commissione Toponomastica entra anche lo studente militante nel Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia operaia. Francesco Micucci (Pd) ha depositato due interrogazioni consiliari per conoscere la genesi delle scelte e ribadire "l’assurda par condicio tra le intitolazioni di spazi pubblici a Toro Seduto e ad Anna Frank". Al capo indiano verrà dedicato un parcheggio e alla ragazzina simbolo dell’Olocausto un giardino. "La decisione – dice – muove da una dichiarazione di Fausto Troiani che in consiglio comunale si fece beffa di Anna Frank, sostenendo che prima di lei avremmo dovuto intestare una via a Toro Seduto, anch’egli in rappresentanza di un genocidio". Da qui le interrogazioni per chiedere se non si è valutato il rischio "di sbeffeggiare la memoria di Anna Frank, accostandola a Toro Seduto, più di quanto questa amministrazione non abbia già fatto negandole l’intitolazione di uno spazio pubblico per anni". C’è poi il caso Ramelli. "La sua storia – ribadisce il dem – come quella di altre vittime degli anni di piombo, non può essere definita di valore collettivo. Intitolare spazi pubblici ad un esponente, pur barbaramente ucciso, dell’allora Fronte della Gioventù rischia di passare come un gesto di parte, che serve solo a marcare il territorio, valutazione corroborata dallo specifico tratto di strada che si intende intitolargli, che ha già una sua connotazione toponomastica e che in passato aveva visto il tentativo di una amministrazione di intitolarlo ad un esponente dell’estrema destra". "Se la volontà – conclude – è commemorare le vittime di quegli anni, ci sarebbero molti fatti da ricordare senza divisione, come le stragi di piazza Fontana, di piazza della Loggia e della stazione di Bologna". Intanto però emerge che la passione del Comune di Civitanova per gli indiani d’America è bipartisan, con i sindaci Tommaso Corvatta e Fabrizio Ciarapica che hanno avuto contatti nel 2017 con Alessandro Martire, rappresentante in Italia della nazione Lakota. Il primo lo ha incontrato a un’iniziativa organizzata dal Punto Macrobiotico e il secondo ci ha firmato un protocollo di amicizia, tra Civitanova e la nazione Lakota Sicangu Sioux di Rosebaud. Finora nessuno si era spinto a intitolare un via a Toro Seduto, iniziativa che ha rivendicato il presidente della commissione Toponomastica Giorgio Pollastrelli (Lega).