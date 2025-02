"Torpedine" nel weekend. Il festival di musica e arte

Weekend all’insegna di "Torpedine", il festival di musica elettroacustica e arti visive diretto da Gianluca Gentili e Paolo Bragaglia nell’ambito "Rassegna di Nuova Musica", organizzato dall’associazione Nuova Musica con la compartecipazione della città di Macerata e la collaborazione del Museo del Synth Marchigiano e AcusmatiqMatme.

Si parte sabato alle 17.30 nella sala Cesanelli dello Sferisterio con "Rito sonoro/Suonare lo spazio" di Serena Abrami e Valentina Sciurti; in scena Rocco del Pozzo, Francesca Fusari, Elisa Michelini, Enrico Vitali, Francesca Zenobi. Alle 18.30 la violoncellista e compositrice Flavia Massimo presenterà "Glitch", lavoro sull’estetica di interferenze ed errori.

Alle 19 Paolo Bragaglia (synth, loop, elettronica), Gianluca Gentili (chitarra elettrica) e la stessa Massimo in "Sferixxx", progetto costruito su un tessuto sonoro funk/lounge. Alle 21 "REbirth", un audio video concert del compositore torinese Simone Bosco (Ozmotic) in cui le immagini reagiscono in tempo reale al suono dell’esibizione.

In apertura di domenica Abrami e Sciurti alle 17.30; alle 18.30 visione dei video finalisti della Call internazionale Landscape2024 del Collettivo Zeugma sulla Morte e Rinascita del Paesaggio. Alle 19, il respiro elettronico di Paolo Ravaglia con clarinetti modificati, strumenti speciali, elettronica e Syn-ket.

"Un festival dedicato alla musica elettronica – interviene l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta – grazie alle conoscenze e sensibilità artistiche di tanti musicisti che si dedicano con passione a diffondere nuovi linguaggi tra i giovani". Ingresso: 7 euro per le sessioni pomeridiane di sabato e domenica, cinque euro per "REbirth" di Bosco. È possibile prenotare o acquistare i biglietti alla Biglietteria dei teatri (piazza Mazzini 10): 0733-230735 o boxoffice@sferisterio.it. Info su rassegnadinuovamusica.com.