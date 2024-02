Torpedine: una parata di musicisti

Un fine settimana all’insegna della musica elettronica e delle arti visive. Torna oggi e domani "Torpedine", il festival nato due anni fa su proposta dell’assessorato alla Cultura e all’Istruzione di Macerata è organizzato dall’associazione Nuova Musica con la compartecipazione del Comune e la collaborazione del Museodelsynt e AcusmatiqMatme. Oggi, alle 18 nella sala Cesanelli, Giuseppe Franchellucci e Stefano Pilia (nella foto) presenteranno dal vivo, in prima assoluta, un adattamento per violoncello, chitarra elettrica ed elettronica dell’opera "Spiralis Aurea" dello stesso chitarrista e compositore genovese Stefano Pilia. Alle 21 Massimo Pupillo, il noto membro fondatore degli Zu, con i quali ha pubblicato 18 album e ha suonato più di duemila live in tutto il mondo, presenterà il suo nuovo liveset audio/video "Industrial Slave". Il suono dell’opera "vive nell’oggi ma affonda le sue radici e trae ispirazione dal movimento elettronico e industriale degli anni 80 e 90, , Spk, Clock DVA,Test Dept, come da Scorn e Techno Animal, ma digerito e rigettato in una dimensione astratta e post- tutto". Domani, alle 17 ci sarà la proiezione delle 10 opere audiovisive selezionate per la terza edizione della call internazionale Landscape23 curata dal collettivo Zeugma e che chiama a raccolta sound artist e video artist per proporre una riflessione sul vasto tema del paesaggio. Sempre domani, alle 18, il Festival chiuderà con Vincenzo Vasi che presenterà la sua ormai leggendaria opera di solo Theremin "Braccio Elettrico".