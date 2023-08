Torre civica: la trombetta dei pupi non suona più

Lo spettacolo del carosello dei magi della torre civica continua ad attirare tanti curiosi e, soprattutto in queste settimane, diversi turisti, stimolati anche dalle recensioni lette online e dalle indicazioni pubblicate nelle guide turistiche. Molti potrebbero non sapere il corretto funzionamento del meccanismo, ma non è sfuggito all’occhio di un maceratese attento come la trombetta dell’angelo che, dopo il tintinnio dell’uccello Cesare sulla campana, precede l’uscita dei magi che andranno a rendere omaggio alla Madonna, da diverse settimane oramai non suona più. L’uscita dell’angelo, quindi, è accompagnata da un lungo silenzio. Una piccola cosa, potrebbe sottolineare qualcuno, ma perché non sistemarla e dare così ai turisti che arriveranno in città lo spettacolo de carosello nella sua interezza e originalità?