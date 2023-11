Torre, mura e spazio espositivo: fondi per ultimare i lavori post sisma

Interventi di ricostruzione per l’edilizia privata, per il recupero di siti di pregio storico ma anche per la realizzazione di spazi destinati alla socialità. Sono contenuti nell’ordinanza speciale in deroga a favore del Comune di Petriolo, approvata nei giorni scorsi dalla cabina di coordinamento, presieduta dal commissario al sisma Guido Castelli e di cui fa parte anche il governatore Francesco Acquaroli. Gli interventi programmati ammontano a 3,8 milioni di euro e consentiranno il completamento di opere per le quali si rendeva necessario un ulteriore finanziamento. In particolare, i lavori riguardano il recupero della torre-casa, antica dimora della famiglia de Nobili, le zone ipogee della torre, le mura storiche castellane le cisterne murarie e interventi su parti comuni di edifici privati. Oltre ad essere realizzate unità abitative per i cittadini, sorgeranno anche uno spazio espositivo e uno aggregativo. "Questo provvedimento sottolinea soluzioni spedite e attese da tempo", afferma il presidente della Regione. "Mi fa davvero piacere – aggiunge il commissario - essere riusciti a dare a Petriolo questa Ordinanza speciale". "Un intervento risolutivo per recuperare una parte del paese abbandonata da tempo – conclude il sindaco Santinelli - una soluzione ottimale, al fine di procedere speditamente. L’attenzione delle istituzioni ci consente di lavorare consapevoli del fatto che possiamo contare sul massimo supporto".