Torregiana, bando per percorsi pedonali. Buona la seconda

Dopo un primo bando andato deserto, la "seconda volta" è stata quella buona e il Comune è riuscito ad aggiudicare i lavori per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e la sistemazione di quelli esistenti in contrada Torregiana, cioè a pochi metri dal palazzetto di Fontescodella. Alla scadenza del termine, infatti, cinque sono state le proposte presentate e la commissione giudicatrice ha preso atto che l’offerta migliore è quella inviata dalla Di Murro Francesco srl che ha proposto un ribasso del 16,66% sull’elenco prezzi posto a base di gara, quindi si è aggiudicata i lavori per un importo contrattuale complessivo di 1.356.607 e per un tempo pari a 360 giorni consecutivi. L’intervento verrà coperto grazie ai fondi del Pnrr che il Comune si è riuscito ad accapparrare nell’ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare", per complessivi 15 milioni. Il progetto definitivo di realizzazione dei percorsi pedonali era stato approvato dalla giunta a giugno, insieme alla riqualificazione dell’ex chiesa di Torregiana che sarà adibita a museo destianto alla storia della città. "La fruibilità inclusiva dell’intero compendio oggetto di intervento – aveva spiegato nell’occasione l’assessore Silvano Iommi – si otterrà anche attraverso il recupero dei percorsi pedonali e ciclabili in parte esistenti".