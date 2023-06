Torresi (Coni): "Impianti sportivi, un investimento per i giovani"

Una partita particolare, l’altro giorno al campo di padel che ha visto protagonisti Giovanni Torresi, vicepresidente vicario del Coni regionale e titolare dell’impianto sportivo di via Dante, Juan Luca Sacchi, arbitro di serie A, Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese ed ex giocatore, Raffaele Gesuelli, promotore finanziario, legato al mondo del calcio. "Ci siamo divertiti, io e Pagliari abbiamo vinto di misura – scherza Torresi –. Il padel è lo sport del momento e da me, agli impianti di via Dante, con le squadre di serie D, una maschile e una femminile, siamo in corsa per passare in serie C. Molti ex tennisti, miei allievi, comprese le mie figlie, si sono innamorati del padel, uno sport emergente che ha visto una crescita importante". Torresi, ex amministratore, tiene a sottolineare che "i Comuni, come quello di Macerata, che investono sugli impianti sportivi, investono sui giovani". La città attende la riapertura dello Stadio della Vittoria, oggetto di recente ristrutturazione: "Quell’impianto è veramente bello – le parole di Torresi –, si è fatta una riqualficazione di qualità, sarà uno spazio dove si potrà non solo praticare sport, ma anche trascorrere delle ore all’aria aperta nel verde, passeggiare, svolgere altre attività". Per quanto riguarda invece il progetto a Fontescodella, rispetto al quale la giunta è tornata indietro, la settimana scorsa, cancellando la pista da sci, sarà mantenuto solo uno dei due campi da padel previsti inizialmente (nell’altro andrà il pickelball). "Più impianti sportivi ci sono e meglio è – la premessa di Torresi – e ben vengano i campi da padel. Però forse sarebbe stato meglio realizzare un campo da tennis in sintetico, dato che in città ce ne sono 8 da tennis contro gli attuali 10 da padel che presto diventeranno 11. Anche perché il tennis ha più praticanti del padel. Comunque, non lo dico in tono polemico, è sempre un bene che si investa su un impianto sportivo nuovo, di qualunque tipo esso sia, questo vuol dire investire sui giovani e promuovere lo sport".

Chiara Gabrielli