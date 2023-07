"Torrioni sotto scacco" Caccia al tesoro, lezioni e due tornei

"Torrioni sotto scacco" sabato pomeriggio su iniziativa del Circolo scacchi Recanati-Osimo-Offagna in collaborazione con il Comitato del Quartiere Mercato ed il patrocinio del Comune di Recanati. Gli appassionati scacchisti si affronteranno in partite libere anche su scacchiera gigante, parteciperanno a lezioni di scacchi, a una caccia al tesoro e due tornei: un rapid omologato FSI per gli agonisti degli scacchi ed un amatoriale aperto a tutti, oltre all’angolo del gioco libero ed alfabetizzazione agli scacchi. Nei giorni scorsi si è concluso il Campionato italiano giovanile di Scacchi U18 di Tarvisio dove ben 1.000 giovani giocatori di tutta Italia, fra cui 8 del Circolo recanatese, dai 6 anni ai 18 anni, si sono confrontati in partite entusiasmanti e coinvolgenti.