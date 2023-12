Tortora parla di Svevo tra denaro e crisi

In occasione della Giornata nazionale della letteratura 2023, gli studenti del liceo scientifico "Galilei" hanno avuto modo di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione degli Italianisti - sezione didattica delle Marche - per celebrare il centenario della pubblicazione de "La Coscienza di Zeno", il romanzo di Italo Svevo. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini, insieme alla professoressa Roberta Tartuferi e ai docenti Sara Lorenzetti e Gabriele Cingolani, ha accolto Massimiliano Tortora, docente di letteratura contemporanea dell’Università La Sapienza. Con un intervento dal titolo "Lavoro, denaro e identità ne La coscienza di Zeno", Tortora ha sviluppato il confronto tra un brano del romanzo e una pagina de "I Malavoglia", per poi descrivere i mutamenti avvenuti fra Ottocento e Novecento nell’etica dell’economia e il problematico rapporto tra legge, giustizia e valori. Si è così evidenziato come la letteratura continui a rispondere alla sfida di narrare le crisi e indagare la frammentaria identità dell’uomo nel tentativo, spesso precario, di dare un senso al reale.