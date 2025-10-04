Toto assessori in Comune. Fratelli d’Italia invita all’unità. In bilico Belletti e Cognigni

Rimpastone di giunta, a Civitanova non si muoverà niente prima di qualche settimana. Fratelli d’Italia ha tirato fuori gli idranti nel direttivo di giovedì: le parole d’ordine sono state "accordo per la massima unità". Le dimissioni di Francesco Caldaroni hanno aperto alla successione, ma c’è un tempo tecnico da rispettare (30 giorni) prima che l’uscita diventi irrevocabile e FdI se lo prenderà tutto.

Il sindaco attende Pasqui, che se non accetterà l’assessorato in Regione lo condannerà a restare a Palazzo Sforza e a gestire il rimpasto. Pierpaolo Borroni, confermato consigliere regionale con FdI, è il vero vincitore. Ha pescato preferenze ovunque e senza l’appoggio del partito. Con i suoi punterà alla direzione politica del partito a Civitanova, mettendo in discussione il segretario Igori Pettinelli. Nel direttivo per ora non sono state consumate vendette, ma chi ha vinto condizionerà la scelta dell’assessore di FdI. La delega spetterebbe al capogruppo Roberto Pantella, ma si faranno valutazioni sugli scudieri di Borroni, i consiglieri Roberto Tiberi, però impegnato in Regione, e Andrea Ruffini. Tra i papabili anche Siria Carella, e che consentirebbe di rispettare il principio delle quote rosa.

In casa Forza Italia soddisfazione per il risultato elettorale, ma anche amare valutazioni per la mancata elezione del sindaco, con l’accusa che soprattutto Vince Civitanova abbia lavorato contro Ciarapica, che ora si arrovella sulla scelta di andare avanti o sfiduciare Fausto Troiani e l’assessore Roberta Belletti, per cercare nuovi equilibri nel centro destra e non solo. Vedi ipotesi ingaggio di Silvia Squadroni di Siamo Civitanova e, per affrontare la navigazione, sacrificare l’assessore salviniano Giuseppe Cognigni, così da recuperare il rapporto con la Lega che ha fatto capire in tutti i modi di non sentirsi rappresentata.

Lorena Cellini