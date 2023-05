"Totus Tuus", dodici cori in concerto

Sabato, alle 17 in piazza Vittorio Veneto (in caso di pioggia nell’aula sinodale della Domus San Giuliano), si terrà il concerto "Totus Tuus". L’appuntamento, organizzato dal Coro di San Francesco e patrocinato dal Comune, rimanda al motto apostolico di Papa Giovanni Paolo II. Al Pontefice scomparso nell’aprile del 2005 è dedicato il concerto anche in occasione del 103esimo anniversario dalla sua nascita (18 maggio 1920) e a distanza di 42 anni esatti dall’attentato subito (13 maggio 1981). "Sabato vivremo uno speciale momento grazie alla musica sacra con ben dodici cori, tutti del nostro territorio – ha detto l’assessore Riccardo Sacchi –; un concerto che si inserisce all’interno degli eventi legati ai ‘Cammini Lauretani’. L’evento sarà ancor più suggestivo in quanto si svolgerà davanti alla Cattedrale di San Giovanni. Un appuntamento dall’elevato significato religioso, oltre che sociale, poiché coinvolgerà le famiglie e la comunità". Sono dodici i cori della provincia che prenderanno parte alla manifestazione per un totale di oltre 200 coristi accompagnati dall’Orchestra Sinfonietta Gigli di Recanati e diretti dal maestro Marco Frisina che proporrà i brani del suo repertorio. Il programma prevede l’esecuzione dei brani "Pane di vita nuova", "La vera gioia", "Anima Christi", "Lodi all’Altissimo", "Alto e glorioso Dio", "Stabat Mater", "Madre fiducia nostra", "Salve dolce Vergine", "Magnificat Anima Mea", "Totus Tuus", "Jesus Christ you are my life".