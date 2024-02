Tour alla scoperta delle bellezze di Esanatoglia

Avrà luogo domenica a partire dalle 15.30 il tour alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del centro storico di Esanatoglia, organizzato dal gruppo Guide delle Marche per la Giornata internazionale della guida, iniziativa istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Association, che in Italia fa riferimento all’associazione nazionale Guide turistiche. Le visite guidate saranno a titolo gratuito e avranno il tema "Esanatoglia terra di confine: un baluardo dei Da Varano", con un ampio programma che permetterà di scoprire luoghi e personaggi storici che hanno caratterizzato la storia di Esanatoglia, nei secoli fattasi conoscere per la produzione della carta e la lavorazione dei pellami, con importanti chiese come la Pieve di Sant’Anatolia e la residenza estiva dei Da Varano, oggi sede del palazzo comunale.

m. p.