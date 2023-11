Tour di Babbo Natale, gospel, cine-concerto e festa del torrone

"Scopri, vivi, gusta il Natale a Camerino" è l’invito del programma delle feste della città ducale da sabato al 7 gennaio. "Per oltre un mese Camerino sarà piena di festa, divertimento, musica, luci ed emozioni – annuncia il sindaco Roberto Lucarelli -. Un Natale che anche quest’anno vede coinvolti i commercianti, le tante associazioni e tutti i volontari per regalare momenti speciali all’intera comunità e a tutti coloro che visiteranno Camerino durante le festività. Il progetto Natale 2023 è stato finanziato anche grazie al contributo del bando accoglienza della Regione; questo ha permesso all’amministrazione comunale di organizzare una lunga serie di appuntamenti". Quattro i luoghi di punta per il Tour di Babbo Natale, a partire dal Sottocorte Village, che ospiterà proprio la Casa di Babbo Natale: questa verrà inaugurata venerdì 8 dicembre con l’accensione delle luminarie. Altro posto tutto da scoprire sarà al quartiere Le Mosse, dove sabato 9 dicembre aprirà le porte il magico ufficio di Babbo Natale. Si continuerà lunedì 11 con il taglio del nastro del suo Laboratorio, all’area commerciale Vallicenter. Ultima inaugurazione, sabato 16 dicembre, per il Bosco Incantato di Babbo Natale, allestito nel Quartiere Montagnano al parcheggio di via M. Santoni. Tante le iniziative musicali, come i concerti all’Accademia della musica, i due consueti eventi con la banda Città di Camerino il 26 dicembre e il 6 gennaio all’auditorium Benedetto XIII, l’appuntamento di mercoledì 20 dicembre con il gruppo gospel Nate Brown & One Voice, direttamente da Washington. E ancora, il 22 dicembre, sempre all’auditorium Benedetto XIII, Buster Keaton, il cine-concerto diretto da Marco Attura a cura di Time Machine Ensemble e prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini. Dall’1 al 3 dicembre sarà presente il circo Armando Orfei Revolution; domenica anche laboratori artistici per tutta la famiglia al Sottocorte. Le feste culmineranno il giorno dell’Epifania con la Festa del torrone al Sottocorte Village: l’animazione sarà affidata agli effetti speciali di "Wonderwalks".