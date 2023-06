Tour iniziato a Palazzo Buonaccorsi La voce di Mafalda è un successo

Lo scenografico Cortile di Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, ha tenuto a battesimo il nuovo tour italiano di Mafalda Minnozzi, la cantate originaria di San Severino che, ancora giovanissima, quasi trent’anni varcò fa l’Atlantico, conquistando subito popolarità in Brasile. Da allora l’artista vive e lavora stabilmente tra Rio de Janeiro e New York, girando il mondo con suoi concerti in cui propone i maggiori successi della musica sudamericana, ma anche spagnola, francese e italiana, sempre interpretati con originali arrangiamenti musicali scritti a quattro mani con il chitarrista statunitense Paul Ricci, suo direttore musicale, che da anni l’accompagna sul palcoscenico. Chiamata a chiudere la rassegna Macerata Jazz Estate 2023, la cantante settempedana ha presentato il nuovo progetto musicale dal titolo “Fotogrammi tropicali – scene di vita e musica in Bossa e Jazz”, incentrato soprattutto su brani di Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Marcos Valle e Chico Buarque, artisti che hanno segnato l’inizio della sua carriera oltreoceano. Il programma musicale di questo nuovo tour comprende anche canzoni molto conosciute dal pubblico italiano. Sul palco di Macerata jazz, oltre che da Paul Ricci alla chitarra, Mafalda è stata accompagnata dal marchigiano Matteo Grandoni al contrabbasso acustico. Il pubblico maceratese potrà riascoltare il concerto il prossimo 29 luglio a Serrapetrona.