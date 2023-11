Tour per famiglie al Buonaccorsi

Tornano le attività Mc Family da oggi, dedicate a bambini e famiglie nei musei della città, con la società cooperativa Sistema Museo. Due le rassegne in programma: "Al museo con tutta la famiglia", un calendario di visite guidate la domenica mattina, e "Divertiamoci al museo", attività creative per i bambini. Oggi alle 11 si parte con la visita guidata a Palazzo Buonaccorsi. Seguiranno, domenica 14 gennaio, le collezioni del Novecento di Palazzo Buonaccorsi, il 18 febbraio il Museo della Carrozza e il 17 marzo lo Sferisterio. Per la rassegna "Divertiamoci al museo" il primo appuntamento è sabato prossimo alle 16 con "Bartolini, un mondo di colori", la prima delle attività per bambini dedicate alla mostra "Luigi Bartolini. Attraverso il colore". Info: www.macerataculture.it, macerata@sistemamuseo.it o 0733.060279.