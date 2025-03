Tour per scoprire la Fratelli Guzzini

Si terrà alle 15.30 di domenica il quarto appuntamento della rassegna invernale di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Operatori Turistici, Università d’Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti di Recanati (Uniper) e circuito museale Infinito Recanati. In questa tappa l’attenzione sarà tutta dedicata al cosiddetto Turismo Industriale e, in particolare, ad una delle industrie recanatesi più note in Italia e all’estero, la Fratelli Guzzini. Nel corso della visita, condotta dalla guida Charenza Gentili Mattioli, si potrà conoscere a fondo la storia della Fratelli Guzzini, dalle origini fino ad oggi, un oggi fortemente segnato da ricerca e sviluppo. Ritrovo allo stabilimento di Contrada Mattonata, alle 15.30; tariffa: 5 euro adulti, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria a recanati@sistemamuseo.it oppure 071-7570410